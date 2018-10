Hoje aconteceu um dos maiores clássicos do futebol mundial. O jogo entre Barcelona e Real Madri não contou com o argentino Lionel Messi que está com uma fratura no grupo e acompanhou o jogo das arquibancadas. Foi o primeiro embate entre as equipes após a transferência de Cristiano Ronaldo, que foi contratado pela Juventus.

A jogo começou as 11h15 (MS), partida válida pela 10º rodada do Campeonato Espanhol. Um jogo repleto de gols, seis ao total, só o uruguaio Luis Suárez fez um hat-trick, e comandou o passeio do Barcelona e acaba aumentando a pressão no Real Madrid.

O Barça conquistou uma vitória expressiva, o resultado final ficou em 5 a 1 que recolocou os catalães na liderança do campeonato, com 21 pontos - dois à frente do vice Atlético de Madrid. Já o Real, que vem de um empate e quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, cai para a oitava colocação, com 14 pontos. Um clássico só de gols sul-americanos, Philippe Coutinho e Vidal também marcaram, enquanto Marcelo descontou para o Real.