O Palmeiras joga nesta quinta-feira (30) contra o Cerro Porteño, do Paraguai, em busca de uma vaga para as quartas de final da Taça Libertadores da América.

No jogo de ida, o time de Luis Felipe Scolari venceu a equipe paraguaia por 2 a 0, abrindo uma grande vantagem para o jogo de hoje no Allianz Parque. Qualquer empate serve para o clube paulista garantir a classificação. O Palmeiras pode até perder por um gol de diferença que passa de fase.

Para o Cerro Porteño sonhar com a classificação, terá que superar a pressão da torcida alviverde e vencer por três ou mais gols de diferença. Uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação da equipe paraguaia, desde que marque mais de dois gols na casa palmeirense, sendo favorecida pelo gol qualificado, critério de desempate.

O único resultado que pode levar a uma decisão nos pênaltis é uma vitória por 2 a 0 para o Cerro. O Colo-Colo, do Chile será o adversário do vencedor do confronto de hoje.

Caso o Palmeiras passe adiante na competição, será o terceiro clube brasileiro a se classificar para as quartas de final da Libertadores. Cruzeiro e Grêmio já garantiram a vaga.