Na noite de segunda-feira (17) a Chapecoense venceu o Internacional, na arena Condá, em Chapecó, por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento. A partida completou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter abriu o placar, aos 25 minutos do primeiro tempo. Pottker sofreu pênalti e Nico López cobrou a penalidade e colocou o colorado na frente.

O gol de empate da Chape foi aos 36 minutos da primeira etapa, quando Eduardo avançou pela direita e cruzou para Leandro Pereira, que ganhou de Rodrigo Moledo e cabeceou no canto direito do goleiro do Internacional.

O gol da virada do clube catarinense foi de pênalti, aos 26 minutos do segundo tempo, após a bola bater no braço de Víctor Cuesta. O jogador do Internacional recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Leandro Pereira cobrou com categoria e marcou o segundo gol da Chape.

Quando a vitória da Chapecoense já estava praticamente encaminhada, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães marcou pênalti para o time colorado, aos 48 minutos do segundo tempo, o terceiro da partida. O gol de empate poderia garantir a liderança para o Inter, mas Leandro Damião cobrou e Jandrei fez uma defesa milagrosa e garantiu a vitória da Chapecoense.

Com o resultado de 2 a 1, a Chapecoense foi para 16º posição na tabela, com 28 pontos, deixando a zona de rebaixamento. Já o Internacional permaneceu com 49 pontos, mas perdeu a liderança para o São Paulo, que empatou no domingo (16) com o Santos, indo a 50 pontos.

Na próxima rodada a Chapecoense irá enfrentar o Fluminense, na próxima segunda-feira (24), às 19h (horário de MS), na arena Condá, em Chapecó. O Internacional vai a São Paulo e irá enfrentar o Corinthians, no próximo domingo (23), às 15h (horário de MS).

Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com todos os jogos realizados.