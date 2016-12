Passando por reforma desde o início deste mês, para atender as normas da Portaria n°290\2015, do Ministério dos Esportes, o Estádio Pedro Perossian, o Morenão, deverá ser reaberto para o Campeonato Sul mato-grossense, que começará no final de janeiro de 2017.

Segundo o site GazetaMS, a previsão é do vice-presidente e diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antônio Tavares. Segundo ele, a tabela do Estadual prevê o confronto entre Comercial e Novoperário, para o dia 28 de janeiro, às 16h (horário local).

"Estamos na expectativa de ter o estádio pronto antes da entrada do ano novo. Depois dessas obras de adequação vamos mexer no gramado com pelo menos quatro a cinco cortes, adubação, correções e dedetização para matar pragas e formigas", comentou.

Interditado por determinação do MPE (Ministério Público Estadual) desde setembro de 2014, sob alegação de oferecer riscos à segurança dos torcedores, o maior estádio de Mato Grosso do Sul está recebendo as instalações de corrimãos nas escadarias, elevação de guarda copos nas muretas e sinalizações nas saídas de emergências.

De acordo com o cronograma de obras, informado no dia da assinatura de acordo entre a UFMS ( Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) e a Fundesporte (Fundação de Esportes), no dia 1 deste mês, a previsão é liberação de 16 mil lugares até o dia 10 de janeiro de 2017.