Ainda falta quase um mês e meio para que os carros de 2017 da F1 acelerem na pista do Circuito da Catalunha para abrir a pré-temporada, mas há quem esteja com o pé no acelerador logo agora. O piloto novato da Williams, Lance Stroll, levou ao traçado de Sepang, na Malásia, o modelo de 2014 da equipe de Grove.

O teste representou a primeira vez no ano em que um piloto da F1 levou um carro da categoria à pista. Stroll, filho de pai endinheirado, vem realizando testes com carros de F1 de anos passados para se acostumar e entender cada vez melhor os monopostos. É importante ressaltar que a Williams está possibilitando os testes em conjunto com a família Stroll.

O FW36 com que Stroll testou é o modelo de 2014 que rendeu a melhor temporada da Williams nos últimos 20 anos, mas com as especificações de 2016. O jovem canadense, assim como qualquer outro piloto do grid, não tem qualquer tipo de preparação para os novos carros da categoria.

Stroll foi o campeão da F3 Europeia de forma dominante em 2016, colocando um ponto de exclamação na vaga recheada de dinheiro que a Williams deu a ele. O fato de Lance ter apenas 18 anos de idade foi o que abriu a necessidade de mercado para a Williams ir atrás de Felipe Massa quando ficou claro que Valtteri Bottas estava sendo cortejado pela Mercedes.

Como a Williams é patrocinada pela Martini, uma marca de bebidas alcoólicas, precisa ter um piloto de ao menos 25 anos para aparecer numa exposição da marca. Por longos sete anos Stroll não vai poder ser exposto com a marca Martini ao lado. Massa, por outro lado, pode.

A pré-temporada inicia em 25 de fevereiro, em Barcelona.