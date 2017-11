Equipe de futsal do Sesi de Maracaju vence partida dos Jogos Escolares

A equipe masculina de futsal da Escola do Sesi de Maracaju conquistou uma importante vitória durante as disputas dos Jogos Escolares da Criança 2017 e seletivas dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) realizados no Ginásio Louquinho na terça-feira (21/11). Os meninos venceram o time adversário por 7 a 1 e deram um importante passo rumo à classificação para os Jems e Jojums que serão realizados no próximo ano.

“Essa foi nossa primeira vitória e foi de goleada. Estou muito feliz e acreditamos que essa é a primeira de muitas que virão. Espero que os outros alunos se sintam incentivados”, disse o estudante Marcos Rondon, aluno do 6º ano do Ensino Fundamental.

Já o estudante Lucas Dantas, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, reforça que foi muito empolgante jogar representando a Escola do Sesi de Maracaju. “Éramos o time oficial, então foi ótimo. Deveríamos fazer mais jogos porque estimula o exercício, a mente e, principalmente, o gosto pelo esporte. Gostei bastante dessa experiência e espero que em 2018 possa participar novamente”, avaliou.