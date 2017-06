Equipe de MS conquista 08 medalhas no Campeonato Brasileiro de Menores

Com os resultados os atletas somaram pontos importantes para ficar entre os melhores no ranking nacional

No último final de semana a Equipe Fábio Costa de Taekwondo, de Campo Grande, viajou para cidade de Londrina no estado do Paraná para disputar o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, onde disputaram o pódio nas categorias infantil (9 a 11 anos), cadete (12 a 14) juvenil (15 a 17) e sub-21 (até 21 anos).

O evento contou com a participação de 575 atletas de todo o Brasil em busca de 20 pontos no Sistema de Ranking Nacional e foi realizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, com organização da Federação Paranaense de Taekwondo – FPTKD.

Com os resultados os atletas sul-mato-grossenses somaram pontos importantes para ficar entre os melhores atletas no ranking nacional e os atletas que ficaram em primeiro e segundo lugar garantiram uma classificação imediata para o Grand Slam 2018 (evento que define a seleção brasileira de 2018).



O próximo evento será o Campeonato Brasileiro Adulto com local a ser definido.