Equipe Sub-17 do Comercial é punida e partida do Estadual será no interior

O Vice-Presidente e Coordenador de Competição da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul Marco Antonio Tavares, divulgou nova tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 nesta quinta-feira(14).

Com a punição de dois jogos imposta pelo TJD-MS ao Comercial pelas confusões no jogo da volta das 8ª final diante do Operário quando o colorado venceu por 4 a 2, o time apresentou seu local para o jogo da volta contra o Seduc.

A escolha da direção comercialina foi o estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante, cidade à 130km da capital, cumprindo a punição de jogar à 100km de sua cidade.

Com isso, a partida está marcada para este sábado(16) às 14h. No 1º jogo o Seduc goleou por 5 a 2. Para avançar à decisão, o colorado precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença.

O Seduc poderá perder por até dois gols de diferença para decidir pelo quarto ano consecutivo a competição. O Cena de Nova Andradina, já está classificado.