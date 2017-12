Dois jogos encerraram neste domingo(03) a 2ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. Pelo grupo C o Seduc era o líder e já havia encerrado sua participação. Para chegar a final, precisava contar com a ajuda do Cena contra o Grêmio Santo Antonio mas isso não aconteceu.

Jogando no Olho do Furacão, o Grêmio goleou o Cena por 5 a 0 e garantiu a classificação com a mesma pontuação do Seduc porém com saldo superior.

Já pelo grupo D em Dourados o Novo precisava de um empate diante do Sete de Setembro e conseguiu. Em jogo sem gols, o time da capital eliminou o clube douradense e fará decisão inédita da competição.

As finais acontecerão nos dias 06 e 09 de dezembro às 16h com locais a serem definidos pelos mandantes.