Nesta terça-feira (23) foi divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), a liberação do estádio Pedro Pedrossian, o "Morenão", para a disputa da Série B do Campeonato Estadual, a decisão foi tomada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

De acordo com o ofício enviado a Federação, o estádio estará disponível até o dia 8 de dezembro com portões abertos ao público, com capacidade para até 10 mil torcedores que poderão prestigiar o futebol sul-mato-grossense.

O estádio Jacques da Luz segue sem laudos, por isso, quando o time das Moreninhas de Campo Grande, for mandante da partida, os jogos serão no Morenão.

A primeira partida da equipe campo-grandense está marcada para o dia 11 de novembro contra o Ubiratan. O campeonato estadual começa dia 3 de novembro.