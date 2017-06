Estadual Sub-19 tem rodada decisiva neste final de semana

Dois jogos movimentam a 7ª rodada do Estadual Sub-19 neste sábado(01). Em contagem regressiva para o fim da competição, as partidas tem caráter decisivo e até mesmo o Operário que folga na rodada, estará na torcida. No estádio Jacques da Luz na capital, o terceiro colocado Comercial recebe o líder Corumbaense. O colorado teve 15 dias para ajustar o time já que folgou nas duas últimas rodadas. O carijó tem 10 pontos contra seis do colorado.

Uma vitória deixará o Corumbaense muito perto da classificação para a Copa São Paulo 2018. Já o Comercial precisa da vitória para seguir com chances de classificação. No outro jogo da rodada em Sidrolândia, o União/ABC encara o Urso em duelo de seis pontos. As duas equipes estão empatadas com sete pontos. Quem vencer segue no G-2.

As duas partidas serão realizadas às 15h. O Operário que folga na rodada e tem apenas quatro pontos, torce por uma vitória do Corumbaense e um empate entre União/ABC x Urso para seguir com chances de classificação. O Estadual Sub-19 é disputado em pontos corridos e o campeão e o vice se classificam para a Copa São Paulo de 2018.