A primeira fase da Copa do Mundo chegou ao fim. Foram 48 partidas disputadas e 122 gols marcados até agora. A média de gols por jogo nessa fase de grupos foi animadora: 2,5 gols. A Bélgica foi a mais bem-sucedida no fundamento mais importante do futebol. Seus jogadores marcaram nove gols até agora.

Mas a fase de grupos foi muito mais do que números. Foi feita de momentos marcantes que já entraram para a história do torneio mais importante do futebol. E o primeiro cenário foi visto já na partida de abertura.