Federação divulga tabela e regulamento do Campeonato Estadual Feminino

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira(05) na sede da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, ficou definido a tabela e o regulamento do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino 2017.



De acordo com o Vice-Presidente da Federação e Coordenador de Competições Marco Antonio Tavares, quatro equipes participarão da edição 2017.

Comercial, Misto, Náutico e Operário disputarão nos dias 08, 09 e 10 no Olho do Furacão em turno único a competição. Quem somar mais pontos será o campeão.

Na sexta-feira(08), tem Comercial x Náutico às 16h e Misto x Operário às 18h. No sábado(09) o clássico comerário será disputado às 09h enquanto o Náutico encara o Misto às 11h.

Já no domingo(10), o Comercial encara o Misto às 9h e o Operário enfrenta o Náutico às 11h.