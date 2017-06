FFMS reorganiza Estadual Sub-17 e cria a Copa MS Sub-17

O Vice-Presidente e Coordenador de Competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul Marco Antonio Tavares, divulgou na tarde desta quarta-feira(28), a reorganização do Estadual Sub-17. De acordo com Tavares, o Estadual Sub-17 será disputado por clubes filiados à Federação. Segundo nova tabela divulgada, quinze clubes participarão da edição 2017.

O grupo A será composto por times da capital conta com Comercial, Operário, Novo, Portuguesa, Esquerdinha e União/ABC. O grupo B conta com Coxim, Camapuã, Serc e Costa Rica. Já no grupo C, o Sete de Setembro está junto com o Cena. O atual tricampeão Seduc juntamente com Maracaju e Misto entram apenas na 2ª fase.

Se houver necessidade, haverá remanejamento dos grupos se houver interesse de outros participantes. A 1ª fase será disputada dentro de cada grupo em turno único classificando os dois primeiros dos grupos A e B e o vencedor do C. A partir da 2ª fase, a competição será no sistema de mata-mata. A competição deverá começar dia 05 de agosto e vai até 21 de outubro, data da grande final.

Copa MS

Marco Tavares comunicou ainda que foi criada a Copa MS Sub-17 para equipes não filiadas à Federação. Segundo tabela divulgada, 17 equipes participarão da competição. O grupo A tem Nioaque, Gol Bonito e Murtinhense. O grupo B conta com Santista, Conquista e Vitória, todos da capital. O grupo C tem Nova Geração de São Gabriel do Oeste e Pedrogomense.

Já o grupo D conta com Paranaíba, Cassilândia e Selvíria. O grupo E tem Desportivo MS de Novo Horizonte do Sul, Naviraí, Ivinhemense e Ceart de Dourados. Sejel de Sidrolândia e União Três Lagoas entram só na 2ª fase. Na 1ª fase, as equipes jogam em turno único e o campeão dos grupos A, B, C e D junto com os dois melhores do grupo E, avançam para a 2ª fase. A partir da 2ª fase, a competição será no sistema de mata-mata.

Assim como o Estadual Sub-17, a Copa MS tem início previsto para o dia 05 de agosto mas a grande final está marcada para 30 de setembro.