Fifa confirma Potes para sorteio final para Copa de 2018

A Fifa confirmou nesta quinta-feira (16) os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo de 2018, horas depois da classificação da seleção peruana, no último duelo da repescagem intercontinental com a Nova Zelândia.

Como já havia sido anunciado previamente, a divisão foi feita pela posição na atualização mais recente do ranking da entidade, divulgada no mês passado. Nas edições anteriores do torneio, com exceção dos cabeças de chave, os participantes eram divididos regionalmente.

As sete melhores colocadas na classificação da Fifa, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França, além da anfitriã Rússia, estarão no pote 1, encabeçando os respectivos grupo. Foi determinado, por antecipação que os donos da casa estarão no A.

Em seguida, no pote 2, estarão Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. No 3, ficaram Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Túnisia, Egito, Senegal e Irã. No quarto e último, estarão Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coréia do Sul e Arábia Saudita.

De acordo com as regras do sorteio, as chaves não poderão ter mais que uma seleção da mesma confederação, ou seja, o Brasil não poderia cruzar na fase de grupos com peruanos, colombianos e uruguaios.

A única exceção é quanto as seleções europeias, já que podem coincidir até duas na mesma chave.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018 acontecerá no dia 1º de dezembro deste ano, no Kremlin, em Moscou.

Confira os potes finais para a seleção: