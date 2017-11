Fifa suspende atacante do Flamengo por suspeita de doping

A Fifa suspendeu na sexta-feira (3) o atacante peruano Paolo Guerrero, do Flamengo, após "resultado analítico adverso" em exame antidoping, que levanta suspeitas sobre uso de substância proibida durante jogo da seleção blanquirroja contra a Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. As informações são da Agência EFE.

A informação foi divulgada pela Federação Peruana de Futebol (FPF), por meio de comunicado. A punição impedirá que o artilheiro participe das duas partidas da repescagem intercontinental, em que o Peru enfrentará a Nova Zelândia, nos dias 11 e 15 deste mês.