Após o falecimento de Clóvis Acosta Fernandes, o “Gaúcho da Copa”, filhos dão continuidade ao sonho do pai na Copa deste ano, que está sendo realizada na Rússia. Fernandes ficou conhecido por participar de todas as copas do mundo, desde 1990 até a de 2014 que ocorreu no Brasil. O torcedor lutou durante nove anos contra o câncer, contudo, faleceu em 2015.

De acordo com o Esporte Fera, após o falecimento do pai, Frank Fernandes, 39 anos, e Gustavo Fernandes, 33 anos, resolveram dar continuidade a tradição criada por Clóvis. Os irmãos foram para a Rússia e ainda levaram o famoso chapéu - que o “Gaúcho da Copa” usava nos jogos - e a taça do torcedor.

Conforme o site, o gaúcho era um fiel torcedor da seleção, mas, ganhou destaque mesmo após sua foto chorando, abraçado com a taça, ter estampado inúmeros jornais depois da derrota por 7 a 1 para a Alemanha.

Em entrevista a Veja, Frank comentou que já visitou mais de 60 países para torcer pela seleção e até recebeu uma carta de reconhecimento da rainha da Inglaterra. “É viciante, é como uma cachaça para nós. Um evento termina e já fico esperando o outro. Meu pai dizia: ir à Copa do Mundo, de quatro em quatro anos, é a maneira que encontrei de envelhecer sem sentir", disse.

Atualmente, os irmãos comandam o grupo “Gaúchos na Copa”. Com a ajuda de um grupo de dez pessoas em solo russo, eles já gravaram um documentário sobre seu pai para uma TV da China e também deram entrevista para a versão uruguaia da agência de notícias Sputinik.

Foto: Reprodução/ Internet

Foto: Stuart Franklin