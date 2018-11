Neste sábado ocorre os jogos finais da 1° edição do Circuito de Basquete Máster de Mato Grosso do Sul. As competições tiveram início ás 13h30 e seguem até as 17h30 no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, em Campo Grande.

As três últimas partidas são realizadas entre as equipes do ABV/MS, NTB, Desportivo América, Trade Baska, Neon Concurso e Dourados Basquete. Atletas em categorias acima de 35 e 45 anos participam dos jogos desse esporte que cresce cava vez mais no estado.

Para assistir aos jogos, basta comparecer ao local com um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão distrubuídos para entidades beneficentes. A arrecadação de alimentos para doar a quem precisa faz parte da atividade dos times de basquete máster de Mato Grosso do Sul com o lema “#Estamos juntos no time da Solidariedade”

Serviço

Local: Centro Municipal de Treinamento Esportivo

Data: 3 de novembro de 2018

Horário: 13:30-17:30