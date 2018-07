Final de futsal dos “jogos abertos” acontece neste sábado

A final da modalidade de futsal da 40ª edição dos Jogos Abertos, será realizada neste sábado (14), em Campo Grande. O jogo será no Ginásio do Colégio ABC. Contudo, independentemente do resultado, a campeã geral da competição feminina é a equipe da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que está com 91 pontos.

Das 14 modalidades realizadas, falta apenas à definição dos campeões masculino e feminino do futsal. Nesta sexta-feira (13) acontecem as semifinais masculinas a partir das 20 horas, na Fundação Lowtons de Educação e Cultura (FUNLEC). Os ganhadores de hoje disputarão o primeiro e segundo lugar no jogo de amanhã.

Ainda no sábado, terão as finais femininas a partir das 17 h, onde Life Fitness Futsal Feminino enfrenta Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na disputa do terceiro lugar. Às 17 h 40, terá a definição masculina do terceiro lugar. Às 18h20 os jogos retornam com equipes femininas na definição da campeã do futsal entre as equipes UCDB e Salesianos. E às 20 h ocorrerá a final masculina.

A premiação geral dos Jogos Abertos e Campo Grande está prevista para o dia 21 de agosto de 2018 no auditório da Esplanada Ferroviária.