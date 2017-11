Final de semana de disputas por lugares no G-7

Na tarde deste domingo (19), cinco confrontos abriram a 36ª rodada do Brasileirão 2017. No Rio de Janeiro, o Flamengo superou o já campeão Corinthians por 3 a 0, subiu para a sexta posição e ultrapassou o Botafogo, que empatou com o São Paulo. Na capital paulista, o duelo direto pelo G-7 terminou zerado.

Também de olho em uma vaga na Libertadores 2018, a Chapecoense ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia. Na luta contra o rebaixamento, o Sport renovou as esperanças ao vencer o Bahia por 1 a 0 em Recife. Em Salvador, o Vitória empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

No Luso Brasileiro, o Flamengo se impôs dentro de casa e construiu a vitória no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Mancuello fez grande jogada individual e acertou o ângulo de Cássio, 1 a 0. Aos 32, Diego marcou de pênalti e ampliou para o Rubro-negro, 2 a 0. Antes do intervalo, Vizeu deixou o dele e fechou o marcador em 3 a 0. Com o triunfo, o time carioca chegou a 53 pontos e assumiu a sexta posição.

No Pacaembu, São Paulo e Botafogo protagonizaram um confronto direto pelo G-7. Apesar das chances criadas, as equipes passaram em branco e o Alvinegro carioca evitou a aproximação dos paulistas. Na sétima posição, o Glorioso soma 52 pontos contra 46 do Tricolor paulista.

No Olímpico Pedro Ludovico, a Chapecoense entrou em campo embalada pelas duas vitórias consecutiva. De olho em uma vaga no G-7, a equipe catarinense pressionou o Atlético-GO e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Túlio de Melo. Precisando da vitória para se manter vivo na luta para fugir do Z-4, o Dragão chegou ao empate aos 45 minutos do segundo tempo com Luiz Fernando, mas não conseguiu evitar o rebaixamento.

Na Ilha do Retiro, o Sport voltou a vencer após oito rodadas e renovou as esperanças de fugir do Z-4. Com gol de Marquinhos aos 38 minutos do segundo tempo, o Leão chegou a 39 pontos e diminuiu para um ponto a vantagem do Vitória, 16º colocado. Com 49 pontos, o Tricolor baiano perdeu a chance de colar no G-7.

No Manoel Barradas, o Vitória largou na frente do Cruzeiro. Aos 20 minutos, David cobrou pênalti e abriu o placar, 1 a 0. A vantagem baiana seguiu até a reta final do jogo, quando a Raposa empatou. Aos 30 minutos, Alison fez de cabeça e igualou o duelo. Com o resultado, o Leão acumula 40 pontos e pode entrar no Z-4, caso a Ponte Preta vença o Fluminense nesta segunda-feira (20). Em quinto, o Cruzeiro soma 56 pontos.

A 36ª rodada se encerra com dois embates nesta segunda-feira (20), Fluminense e Ponte Preta fazem um confronto direto às 17h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com 43 pontos, o Tricolor quer evitar a aproximação da Macaca, que está na 17ª posição, 39 pontos, e tenta fugir do Z-4. Em Florianópolis, o Avaí busca a vitória diante do Palmeiras às 20h para ganhar força na luta contra a degola. Já o Verdão entra na Ressacada de olho na vice-liderança e, para isso, precisa dos três pontos.