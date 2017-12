O Flamengo entra em campo para a grande decisão da Copa Conmebol Sul-Americana diante do Independiente da Argentina. O confronto entre as equipes acontece nesta quarta – feira (13) às 20h45 (de MS) no Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. No jogo de ida o rubro negro perdeu por 2 a 1 e com isso a vantagem é do time argentino.

"O otimismo é muito grande. Até porque fomos superiores em uma parte do jogo, fora de casa. Agora jogamos em casa, junto com a nossa torcida. Final não tem bola perdida, não tem cansaço. Vamos com tudo para poder reverter esse quadro”, disse Everton dono da camisa sete na coletiva após o treino da segunda-feira.

"A gente sabe que eles vão tentar segurar o jogo, então não podemos cair na pilha. Vamos pressionar e fazer nosso jogo. Não podemos dar espaço porque é uma equipe que tem qualidade no contra-ataque", acrescentou.

Não há regra do gol qualificado. Uma vitória rubro-negra por um gol de diferença leva o jogo para a prorrogação.