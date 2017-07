Santos vence e vai a terceiro

Diante de um Pacaembu lotado, o Santos seguiu o embalo no Campeonato Brasileiro e derrotou o Bahia por 3 a 0 na manhã deste domingo (23), pela 16ª rodada da competição. Agora são sete jogos sem perder, o que deixa o Peixe na terceira posição, com 30 pontos. O time baiano, com 19, ocupa o 13º lugar.

No Luso Brasileiro, o Flamengo recebeu o Coritiba e venceu por 2 a 1, com gols de Berrío e Éverton Ribeiro. O jogo aconteceu no sábado (22) também válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para o terceiro lugar na tabela de classificação, com 28 pontos. O Coxa, que acumulou a terceira derrota seguida, desceu para o 14º lugar, com 19.

Mais uma da Chape

Também na tarde de sábado, Vitória e Chapecoense se enfrentaram, no Barradão, e o time catarinense levou a melhor: 2 a 1. Com o resultado, a Chape pulou para o nono lugar, com 21 pontos, enquanto o Leão, com 12, segue na 19ª posição.