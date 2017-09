Flamengo busca o tetra da Copa do Brasil diante do Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro decidem a Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h45 (de MS), no Mineirão. No primeiro jogo, empate em 1 a 1. Como não há a regra do gol qualificado, nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O Flamengo busca o tetracampeonato da competição, que pode vir exatamente no ano de comemoração dos 30 anos do Tetra Brasileiro, de 1987. Além disso, há a oportunidade de vingar a decisão de 2003, quando os mineiros levaram a melhor após empate em 1 a 1 no primeiro jogo e vitória em Belo Horizonte.

Na última vez que se enfrentaram na competição, deu Flamengo. Em 2013, o duelo foi pelas oitavas de final. No primeiro jogo, no Mineirão, deu Cruzeiro, com 2 a 1. Mas esse gol rubro-negro, marcado por Carlos Eduardo, foi crucial na decisão da vaga. No Rio de Janeiro, Elias fez aos 42 do segundo tempo, igualando o placar e classificando o Flamengo pleo gol qualificado. O caminho para o tri foi aberto ali.

Guerrero

O atacante Guerrero definiu em poucas palavras o sentimento do time para a decisão desta quarta e que só há um jeito do time sair com o título: jogar mais que o adversário.

"São jogos que todo jogador que estar. Tenho que dizer que são privilegiados os que estão dentro de campo jogando uma final. Temos que aproveitar, nos motivar e estar atentos a tudo o que pode acontecer. São segundos que podem decidir o jogo. Como dizem aqui, estamos com sangue nos olhos e muito motivados", disse.