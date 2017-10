Flamengo deslancha no fim e goleia o Bahia

No encerramento da 29ª rodada do Brasileirão, o Flamengo emplacou a segunda vitória consecutiva e subiu para a sexta posição. Nesta quinta-feira (19), o Rubro-negro carioca goleou o Bahia por 4 a 1 no Rio de Janeiro e, com 46 pontos, ultrapassou o Botafogo. Também iniciado às 21h, o duelo entre Sport e Santos terminou empatado em 1 a 1 no Recife. Com o resultado, o Peixe caiu para a quarta posição e o líder Corinthians mantém a vantagem de nove pontos na ponta da tabela.

No Luso Brasileiro, as redes só balançaram na etapa final. Aos cinco minutos, Réver aproveitou a cobrança de escanteio e abriu o placar, 1 a 0. O Bahia deixou tudo igual, aos 23 minutos, com Mendoza em cobrança de pênalti, 1 a 1. Com uma reta final arrasadora, o Flamengo voltou a liderar o marcador com Réver de cabeça aos 31 minutos e fechou a goleada com dois gols de Diego, aos 39 e 41 minutos. Fim de jogo: 4 a 1. Com a primeira derrota sob o comando de Carpegiani, o Bahia continua com 35 pontos, na 13ª posição.

Com um gol relâmpago, o Santos saiu na frente do Sport na Ilha do Retiro. Logo aos três minutos de jogo, Ricardo Oliveira recebeu lançamento de Jean Mota, finalizou cruzado e abriu o placar, 1 a 0. A vantagem santista seguiu até os 38 minutos da segunda etapa, quando Rogério igualou a partida. O cruzamento do atacante surpreendeu o goleiro Vanderlei e caiu no fundo das redes, 1 a 1. Com o empate, o Sport chegou a 35 pontos, na 14ª posição. Com a mesma pontuação (50) de Grêmio e Palmeiras, o Peixe caiu para a quarta posição.