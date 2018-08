Na noite de quarta-feira (29), três clubes brasileiros entraram em campo para disputar uma vaga para as quartas de final da Taça Libertadores da América.

Em São Paulo, o Corinthians recebeu o Colo-Colo, do Chile. No jogo de ida, a equipe chilena venceu por 1 a 0, obrigando o time paulista a vencer por dois gols de diferença, sem tomar gols. Quem abriu o placar foi Jadson, aos 16 minutos, de pênalti. Barrios empatou para o Colo-Colo, aos 31 minutos, após o cruzamentos de Perez, mandando a bola entre Léo Santos e Henrique. O gol da vitória corintiana foi marcado pelo atacante Roger, aos 18 minutos do segundo tempo, quando desviou com o pé direito, após cobrança de escanteio de Jadson.

Mesmo com a vitória por 2 a 1, o resultado não foi suficiente para classificar o clube brasileiro. E a equipe chilena se classificou pelo critério de desempate, com o gol marcado fora de casa. O Colo-Colo irá enfrentar nas quartas o vencedor do confronto desta quinta-feira (30), entre Palmeiras e Cerro Porteño.

No duelo brasileiro, o Flamengo venceu o Cruzeiro no Mineirão por 1 a 0. Quem marcou o único gol da partida foi o zagueiro Léo Duarte, aos 24 minutos do segundo tempo. O time carioca pressionou até o fim, mas o resultado final não foi suficiente para conseguir a classificação sobre a equipe mineira, que venceu a partida de ida por 2 a 0.

Na próxima fase, o Cruzeiro irá enfrentar o vencedor do confronto, que será disputado hoje, entre Boca Juniors e Libertad.