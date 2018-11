Roda do Brasileirão continua neste domingo com cinco partidas

Ontem (10) quatro partidas deram início a rodada, O América perdeu dentro de casa para o Paraná, o lanterna da competição, com a derrota o técnico Adilson Batista, acabou sendo demitido do Coelho.

Outra partida foi entre Corinthians e São Paulo, o clássico ficou marcado pelos erros de arbitragem. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas os alvinegros reclamaram muito de um gol não marcado, e dois pênaltis não assinalados. Já o tricolor praticamente dá adeus a briga pelo título, e deixa a situação do técnico Aguirre por um fio.

O Atlético Paranaense com a vitória por 2 a 0 diante do Cruzeiro, pula para 46 ponto e chega na sexta colocação, o Furacão entra em uma das vagas para a pré-Libertadores. Já a Raposa, que não almeja mais nada dentro da competição, pois já tem vaga garantida na competição nacional do ano que vem, jogou para melhorar a sua pontuação na tabela e já pensando no planejamento de 2019.

No Rio de Janeiro, o clássico entre Botafogo e Flamengo, deixa o Fogão em situação mais tranquila na briga contra o rebaixamento, mas para o Rubro negro, a situação complica, e a torcida vê cada vez mais distante a conquista pelo Brasileirão, a derrota de 2 a 1 para um de seus maiores rivais, deixa o time a seis pontos do líder Palmeiras, que joga neste domingo (11) e a distância pode subir para nove pontos, faltando cinco jogos.

A roda do Brasileirão continua neste domingo com cinco partidas. As 16h (MS), inicia quatro jogos, o líder Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, em Minas Gerais. Classico entre Vitória e Bahia acontece no estádio Barradão. O Ceará recebe o vice-líder Internacional, que busca se aproximar do Verdão. O Grêmio enfrenta o Vasco em Porto Alegre. E as 18h (MS) o Sport vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense, o Leão busca a vitória para se distânciar do Z4.