Flamengo vence o clássico carioca em Brasília

Com a vitória, o clube abre cinco pontos de vantagem e continua líder do brasileirão

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 e segue como líder absoluto do Campeonato Brasileiro. O jogo foi a mando do tricolor carioca, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De pênalti, Henrique Dourado abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Felipe Vizeu marcou aos 34 minutos, garantindo a vitória rubro-negra.

Completando a rodada, dois jogos aconteceram nesta quinta-feira: o Paraná venceu o Bahia por 1 a 0 , no Durival Britto, em Curitiba. No clássico mineiro, vitória do Atlético – MG em cima do América – MG por 3 a 1, no estádio Independência.

A 11° rodada será neste fim de semana. Confira a tabela atualizada e os jogos da próxima rodada.