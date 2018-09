As partidas completaram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na noite de segunda-feira (24) dois jogos completaram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os clubes cariocas saindo com a vitória.

Chapecoense e Fluminense se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó. Quem abriu o placar foi o atacante Everaldo para o tricolor carioca, aos dez minutos do primeiro tempo. O meia Sornoza ampliou a vantagem aos 35 minutos também do primeiro tempo. Leonardo Pereira diminuiu para a Chape aos 33 minutos da segunda etapa, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

A outra partida foi Vasco e Bahia, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Yago Pikachu abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. O Bahia empatou a partida ainda na primeira etapa, aos 48 minutos com o atacante Gilberto. O gol da vitória vascaína foi marcado pelo meia Marrony, aos 32 minutos do segundo tempo. Vasco venceu o Bahia por 2 a 1.

Com os resultados, Fluminense foi para 9ª posição com 34 pontos. Chapecoense permaneceu com 28 pontos, mas a derrota implicou a entrada da equipe na zona de rebaixamento, na 17ª posição. O Vasco foi para 28 pontos e saiu do Z-4. O Bahia caiu para a 15ª posição, permanecendo com os 29 pontos.