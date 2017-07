Fluminense tenta quebrar tabu contra a Chape

A segunda campeã reserva mais um grande duelo. Nesta 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense-RJ e Chapecoense-SC medem forças no Rio de Janeiro. O Tricolor das Laranjeiras jamais venceu o Verdão do Oeste na história, com cinco derrotas e um empate em seis jogos, e mira o primeiro triunfo diante dos adversários para retornar ao G-6. A equipe do interior catarinense, por sua vez, quer os três pontos para se reabilitar na tabela de classificação, já que vem de três derrotas consecutivas e está perto da zona de rebaixamento. A bola rola às 19h (de MS) desta segunda-feira (3).

Voltando ao Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), o Fluminense, que está no 9º lugar, com 15 pontos, tem uma dúvida no ataque. O atacante Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, com nove gols, tem dores na virilha da perna esquerda e pode desfalcar o time. Caso não tenha condições, a tendência é que Pedro seja o escolhido do técnico Abel Braga para a subir a ausência. No restante da equipe, o treinador não deve fazer mudanças. O Tricolor pode ganhar quatro posições em caso de vitória, subindo para o 5º lugar.

A Chape vai pressionada para o duelo. Com 13 pontos, a equipe está na 15ª colocação e tem apenas dois pontos a mais que a primeira equipe que está na zona de rebaixamento, o São Paulo. Caso conquiste o triunfo fora de casa, o Verdão do Oeste pode dar um verdadeiro salto na tabela, chegando ao sexto lugar. O técnico Vagner Mancini tem duas baixas no time titular. O lateral Apodi está suspenso e Diego Renan deve ser escalado na direita. Na defesa, Victor Ramos é desfalque por lesão.