Foragido do sistema prisional é preso

Um homem de 37 anos que estava evadido do sistema prisional do município de Aquidauana foi preso no último domingo (17). A prisão aconteceu durante uma ronda que policiais militares realizavam nas proximidades do Bairro Alto, na cidade.

O criminoso foi flagrado tentando se esconder na sombra de uma árvore assim que viu os policiais militares passando pelo local. Durante a abordagem, foi constatado que, contra ele, havia uma determinação judicial de prisão solicitando o seu imediato recolhimento.

O homem foi preso e entregue à Delegacia de Polícia do município.