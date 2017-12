Fórmula Vee volta a campo grande neste fim de semana

Com a presença de Wilson Fittipaldi Júnior, a prova acontecerá no Autódromo Internacional de Campo Grande

A Fórmula Vee retorna a Campo Grande neste fim de semana na 2ª etapa da Copa do Mato Grosso do Sul para apontar o campeão da temporada. A prova acontecerá no Autódromo Internacional de Campo Grande de sexta (1) a domingo (3) e reunirá 16 carros. Com a presença de Wilson Fittipaldi Júnior, o festival de velocidade contará ainda com Drive Day e Curso de Pilotagem.

“Queremos criar um grande campeonato estadual de FVee, sendo que uma das provas valerá para o Campeonato Brasileiro, que terá a sua decisão em Interlagos”, afirmou Wilsinho.

Com entrada gratuita o evento é mais uma opção de lazer para o fim de semana. “Este é o terceiro fim de semana seguido com eventos nacionais em Campo Grande e o planejamento é para que cada mais nossa cidade receba grandes eventos esportivos que não só incentiva a prática esportiva do cidadão, como mas também traz possibilidade de lazer ”, comentou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

Competição

No sábado serão realizadas as duas etapas. A primeira largada será às 10h10 e a segunda às 12h10. O atual líder da competição é o piloto sul-mato-grossense Denis Pedrosa, com 36 pontos, seguido pelos paulistas Lélio Asumpção (25) e Zigomar Júnior (22). Outro piloto local, Paulo Cesar Bepe, está na quarta posição, com 14 pontos.

No domingo, será a vez do GP Wilson Fittipaldi Júnior, com mais duas provas destinadas a pilotos iniciantes. As largadas serão às 12h30 e às 15h20. Há ainda a possibilidade da realização de mais uma prova.

Será também um momento de homenagem a Wilsinho pelos seus mais de 50 anos dedicados ao automobilismo e por ajudar na retomada do esporte em Mato Grosso do Sul. “Fico muito grato por esta homenagem, mas fico mais feliz ainda por poder trazer o automobilismo novamente com força para Campo Grande”, diz Wilsinho, 73 anos. “Estamos vivendo um período muito difícil, ainda mais agora sem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1. Precisamos estimular novos pilotos, e a Fórmula Vee é o melhor caminho para quem quer começar a correr, uma categoria barata e ideal para iniciantes”, avaliou Wilsinho.

Para se inscrever no drive day e no curso de pilotagem, e saber mais sobre a Fórmula Vee, acesse www.fvee.com.br