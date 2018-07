A seleção francesa venceu por 1 a 0 a Bélgica e carimbou sua vaga para a grande decisão desta Copa do Mundo 2018. Esta é a terceira vez que a França chega a uma decisão do campeonato de futebol entre seleções mais importante do mundo.

Primeiro tempo

A primeira etapa terminou sem gols, mas não tirou o brilho da partida. Um jogo muito firmado, com demonstração de qualidade técnica e tática, prometendo desde o início ser decidido em um pequeno detalhe.

Os belgas deram sinais de controle da partida, dominou mais a posse de bola e as chances mais claras de gol, na metade do primeiro tempo.

Porém, a França foi crescendo no decorrer da partida, e mostrou mais objetividade no ataque, e poderia ter aberto o placar com Pavard, aos 38 minutos, quando recebeu linda assistência de Mbappé e tentou desviar de Courtois. O goleiro belga de 1,99m defendeu com o pé.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, a França voltou bem e chegou ao gol logo aos cinco minutos. Griezmann cobrou escanteio, e o zagueiro Umtiti se antecipou a Fellaini e mandou para o fundo das redes.

A seleção francesa controlou a partida obrigando os belgas a se abrirem, fornecendo espaços para jogadores como Mbappé, protagonista de um bonito lance, que com um giro de costas, tocou lindamente para Giroud, que perdeu o gol.

A Bélgica, em sua necessidade, teve mais a bola, mas sem saber muito bem o que fazia com ela. Fellaini tocou de cabeça e Witsel chutou, levando perigo a seleção francesa.

Os franceses estiveram até o fim muito estáveis, jogando de forma segura, administrando a vantagem até o ultimo minuto, eliminando a talentosa seleção da Bélgica.

Próximos jogos

A Bélgica disputará o terceiro lugar, no próximo sábado (14), às 10h (horário de MS), em São Petersburgo, contra o perdedor do jogo de quarta-feira (11) entre Croácia e Inglaterra.

A França espera na final, no próximo domingo (15), às 11h (horário de MS), o vencedor da outra semifinal, que será disputada amanhã.