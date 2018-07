França vence Uruguai e está nas semifinais da Copa

A França venceu o Uruguai por 2 a 0 em jogo realizado nesta sexta-feira (6) no estádio de Níjni Novgorod. Com o resultado, os franceses são os primeiros a se classificar para as semifinais da Copa 2018 e enfrentarão o vitorioso da partida entre Brasil e Bélgica, que ocorre hoje às 15h.

O primeiro gol francês foi marcado pelo zagueiro Varani, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo. Com gol de Griezmann aos 15 minutos do segundo tempo, a França ampliou o placar. O gol veio em falha grave do goleiro Muslera, que deixou escapar a bola entre suas mãos após o chute de fora da área de Griezmann.