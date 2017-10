Fundesporte realiza Comerário em homenagem a divisão do Estado

O Governo do Estado, por meio da Fundesporte, realiza nesta quarta-feira, a partir das 17h, no Elias Gadia, uma edição comemorativa do principal clássico do futebol sul-mato-grossense. Craques que fizeram a história do Comerário se reúnem para uma partida histórica em homenagem aos 40 anos de Mato Grosso do Sul. A entrada é franca.

Ex-jogadores de Operário e Comercial estão prontos para o amistoso. Estão confirmadas as presenças de craques como Arthurzinho, Dema, Paulo Marcos e Lima, que fizeram história no Galo e no Colorado.

A festa começa às 15h com um jogo de crianças de projetos sociais da Prefeitura Municipal de Campo Grande, parceira no evento. Em seguida, a Fundesporte enfrenta a Imprensa, como preliminar da grande partida comemorativa.

“O Comerário sem dúvida alguma faz parte da história de Mato Grosso do Sul. Dois de nossos grandes times que já fizeram, e ainda fazem, a alegria do torcedor sul-mato-grossense. A festa é um presente ao Estado e à torcida e um reconhecimento aos atletas que honraram essas camisas. Queremos convidar as famílias para prestigiarem o evento e mais uma vez torcer por nossos atletas”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda que deve participar das comemorações.