No sábado (22) e domingo (23) aconteceu a maioria das partidas válidas pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando as posições na parte de cima na tabela bem equilibradas.

Com os resultados, o São Paulo é líder com 51 pontos, seguido por Palmeiras e Internacional com 50 e Flamengo na quarta posição com 48 pontos. São três pontos que separam o primeiro do quarto colocado.

Na quinta posição, o Grêmio vem logo atrás com 47 pontos, mostrando que no momento atual, não há favorito para conquistar o título. Dentre os cinco primeiros, Grêmio, Flamengo e Palmeiras venceram nesta rodada. São Paulo e Internacional empataram em seus jogos.

Já na parte de baixo, o Paraná vem somando uma série de derrotas, carimbado a cada dia uma das vagas para a série B em 2019. O clube tem apenas 16 pontos, distante 11 pontos do 17° colocado, atualmente o Ceará.

Nesta segunda-feira (24), dois jogos completam a rodada: Chapecoense e Fluminense, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó-SC e Vasco e Bahia, também às 19h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. (horários citados de MS)

Confira os resultados das partidas do fim de semana e a tabela atual do Campeonato Brasileiro.