Neste último final de semana o atleta mirim Enzo Gabriel conquistou duas medalhas de ouro na terceira e última etapa do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. A competição aconteceu no domingo no Clube de Campos do Rádio Clube, em Campo Grande.

As medalhas de Ouro vieram na modalidade “Kata” e também na modalidade “Shiai/Kumitê”, para atletas com mais de 40 kg, ambas são categorias sub 12.

Com os resultados acima mencionados Enzo sagrou-se tricampeão estadual na modalidade Shiai/Kumitê, ficando também com o vice-campeonato na modalidade Kata.

Enzo disputa a competição Estadual de Mato Grosso do Sul desde 2014, e desde então, já conquistou sete títulos estaduais de oito disputados. O karateca é Tetracampeão da modalidade kata (2014, 2015, 2016 e 2017) e vice-campeão em 2018, A jovem sensação conquistou o seu tricampeonato seguido da modalidade Shiai/Kumitê, 2016, 2017 e 2018).

Enzo representa o Estado de Mato Grosso do Sul em competições oficiais desde 2014, conquistou outros excelentes resultados para o Estado neste ano, entre eles:

O karateca tem 11 anos de idade, e já subiu mais de 140 vezes ao pódio nestes 5 anos que participa de competições.

“Estou muito feliz com o meu ano, tenho mais um competição ainda, mas os resultados conquistados até aqui foram excelentes”, ressaltou o atleta.