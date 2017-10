Em partida válida pela semifinal da Libertadores, o goleiro do Grêmio, Grohe, se sagrou o nome do jogo durante uma defesa espetacular que realizou diante do Barcelona do Equador. A partida aconteceu na noite desta quarta-feira (25) no estádio Monumental em Guayaquil. O lance rendeu ao defensor da equipe gaúcha elogios de um dos jornais mais conceituados do mundo, o “The Sun”.

Após o jogo, o jornal inglês, revelou que a defesa de Grohe foi a melhor de todos os tempos. O lance aconteceu aos três minutos do tempo complementar, depois de um cruzamento do lado direito. A zaga do Grêmio falhou e a bola sobrou para Ariel, que de cara a cara para o gol não pensou e chutou a "queima roupa" do defensor da equipe tricolor.

Mas em uma defesa monumental, o goleiro do Grêmio, se adiantou ao chute e em cima da linha, dentro da pequena área, pulou e esticou a mão direita evitando que a bola fosse parar no fundo da rede. O jogador do Barcelona não acreditou no que viu e se lamentou por ter perdido o gol.

O jogo estava 2 a 0 para a equipe do sul, que marcou mais um e terminou a partida em 3 a 0. As equipes se encontram no jogo da volta na Arena do Grêmio na próxima quarta-feira (1).

Veja o lance