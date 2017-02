O goleiro campeão da Copa São Paulo Juniores de 2014, João Paulo começou a temporada de 2017 com chances de mostrar seu futebol no elenco principal dos Santos Futebol Clube. No clube praiano, o arqueiro que já tem seis anos de casa, hoje está figurado como os reserva imediato do titular Wanderley, e conquistando como uma uma das grandes apostas do time que revelou Neymar, Diego e Robinho.

Com passagens pelos times de base do Sete de Dourados e Itaporã, João Paulo foi levado ao Grêmio por onde ficou apenas três meses. Pretendido por outras equipes, como o Fluminense (RJ), chegou ao Santos com 15 anos e conquistou a titularidade nas categorias de base.

Em 2016, num jogo contra o Benfica (POR), na Vila Belmiro, pegou pênaltis e desde então passou a ser monitorado pelo clube português.

Recentemente com 21 anos, João Paulo que é natural de Dourados, começou a brilhar como reserva imediato na equipe do litoral de São Paulo. Segundo o site Gazeta MS, a meta do arqueiro é atuar ainda mais com a camisa santista neste ano competitivo com Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores da América. "Atualmente é a maior aposta de nossa empresa pelo seu potencial e aproveitamento nas chances que teve, mesmo com pouca idade e sendo um dos mais jovens do elenco profissional do Santos", disse o empresário Daniel Medeiros revelando que o jogador tem contrato até 2020 com o time paulista.