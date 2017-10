GP de ciclismo espera reunir 200 competidores em Chapadão do Sul no próximo domingo

Evento faz parte das comemorações pelos 30 anos do município, que tem a meta de entrar na rota do ciclismo brasileiro

Chapadão do Sul entra definitivamente na rota do ciclismo regional no próximo domingo (8). Em torno de 200 competidores são esperados para o 1o GP Chapadão do Sul de Ciclismo, que colocará os atletas pedalando forte na disputa por R$ 20 mil em premiações.

A competição, promovida pela Prefeitura Municipal e realizada pela Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo, faz parte dos eventos em comemoração aos 30 anos de Chapadão do Sul.

Deve contar com competidores locais e de todo Mato Grosso do Sul, além de representantes de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O município, ícone nacional de desenvolvimento econômico atrelado ao agronegócio, faz aniversário no dia 23 de outubro.

As competições começam às 8h, com largada e chegada na Avenida Onze com a Rua Dezesseis, na esquina da Praça de Eventos. Cravado no coração da cidade, o circuito tem 2,6 quilômetros, sendo a prova da Elite Masculina a mais longa: 75 minutos.

Serão três baterias, englobando doze categorias: Elite Masculino, Master (A, B1-2 e C1-2), Infanto Juvenil, Juvenil, Junior, Sub 30, Elite Feminino, Master Feminino, Open Masculino e Open Feminino. Quem chegar na frente entre a rapaziada da Elite leva R$ 2,5 mil para casa.

A premiação, compatível com a de provas nacionais, dá a ideia dos planos da cidade para o esporte no futuro. “Queremos colocar Chapadão do Sul no cenário nacional do ciclismo”, diz um dos organizadores, Altair Trentin.

Por enquanto, a meta é promover o esporte e festejar os 30 anos da cidade com uma prova de excelência. “Será um sucesso. Só temos a agradecer a administração do prefeito João Carlos Krug por nos dar a liberdade de trazer eventos de alto nível à nossa população”, comenta o secretário municipal de Cultura e Esporte, Wander Viegas.

Trentin lembra que a paixão pela bicicleta e as diferentes modalidades do esporte tem crescido cada vez mais no Brasil, reforçando a importância. “Hoje já o é o segundo esporte do brasileiro. Pedalar permite ao atleta uma autonomia muito boa de treino ou entretenimento”, analisa o organizador.

Serviço:

1o GP de Ciclismo de Chapadão do Sul

Domingo, 8 de outubro

A partir das 8h

Avenida Onze, esquina da Praça de Eventos

Inscrições e regulamento:

www.fmsc.com.br