Neste fim de semana, a 14ª rodada do brasileirão contou com grandes clássicos de extrema importância para a disputa das primeiras posições na tabela e também, para fugir da zona de rebaixamento.

No sábado (21), Flamengo e Botafogo abriram a rodada, no Maracanã. O time rubro negro resolver o jogo nos primeiros minutos. Matheus Sávio foi o protagonista improvável um golaço para abrir o placar. Lucas Paquetá decretou a vitória por 2 a 0 do Flamengo se aproveitou da fragilidade defensiva do Botafogo e mantendo o rubro-negro a liderança do Campeonato Brasileiro.

No clássico paulista, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1. No clássico de sábado Reinaldo, jogando quase como um ponta-esquerda, fez dois gols, sendo um deles em falha de Cássio, e comandou a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, no Morumbi. Anderson Martins fez o outro para o tricolor e Jonathas descontou nos acréscimos.

A grande maioria dos jogos aconteceu no domingo (22). Confira os resultados.

O Paraná venceu o América – MG por 1 a 0, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

Clássico baiano na Fonte Nova, em Salvador, acabou sendo goleada. O Bahia venceu o Vitória por 4 a 1.

Em são Januário, o Vasco venceu o Grêmio por 1 a 0, se afastando ainda mais das últimas posições da tabela.

Sport e Fluminense, na Ilha do retiro, acabou com a vitória do tricolor carioca por 2 a 1.

Palmeiras e Atlético – MG protagonizaram uma grande partida, terminando 3 a 2 para o time alviverde, em São Paulo – SP.

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Atlético – PR por 2 a 1, assumindo provisoriamente a terceira colocação na tabela.

Chapecoense e Santos ficaram no 0 a 0.

Completando a rodada, Internacional e Ceará entram em campo nesta segunda-feira (23), às 19h (horário de MS) contra o Ceará, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

Confira a tabela do Campeonato Brasileiro 2018: