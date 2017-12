Grêmio e Real Madrid disputam hoje a final do Mundial de Clubes

Grêmio e Real Madrid fazem hoje (16), às 15h (horário de Brasília), a final do Mundial de Clubes da Fifa em partida disputada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O time gaúcho buscará o bicampeonato mundial contra a equipe do meia-atacante português Cristiano Ronaldo, eleito neste ano o melhor jogador do mundo pela quinta vez.

A equipe espanhola busca o sexto troféu conquistado durante todos os formatos da competição, que passou a ser organizada pela Fifa em 2000. Fora de campo, a partida pode consagrar o técnico Renato Gaúcho, que pode se tornar campeão da competição como treinador e jogador. Em 1983, ao conquistar o primeiro título, o Grêmio venceu o Hamburgo por 2 a 1, com dois gols de Renato.

O time brasileiro deve entrar em campo no Estádio Zayed Soccer City, palco da final, com Marcelo Grohe (goleiro), Edílson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Michel, Jailson, Ramiro, Luan, Fernandinho e Lucas Barrios.

O Real Madrid deve começar o jogo com Navas (goleiro), Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema. A equipe é dirigida pelo técnico Zinedine Zidane.