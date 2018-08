Na noite desta terça-feira (28), Grêmio e Santos farão os jogos de volta, das oitavas de final da Taça Libertadores da América, contra dois clubes argentinos.

Às 18h30, o Santos recebe o Independiente, no estádio Pacaembu. O primeiro jogo ficou empatado em 0 a 0. Porém, com a punição da Conferência Sul-Americana de Futebol (Conmebol), ao clube paulista, pela escalação irregular de Carlos Sánchez no jogo de ida, na Argentina, o placar foi alterado para 3 a 0, favorecendo o Independiente. Com isso, hoje o Santos terá que vencer por quatro gols de diferença para avançar na competição. Caso vença por três gols de diferença o jogo irá para os pênaltis.

O Grêmio joga às 20h45, em sua arena, em Porto Alegre, contra o Estudiantes. No jogo de ida, o clube argentino venceu por 2 a 1. Para se classificar, o tricolor gaúcho precisa vencer por 1 a 0, levando em conta o gol qualificado, que vale como critério de desempate. Caso o Estudiantes marque um gol, a missão aumenta, tendo que vencer por dois gols de diferença. O único resultado que pode ser decidido nos pênaltis é uma vitória do Grêmio por 2 a 1.

*Os horários citados são de Mato Grosso do Sul.