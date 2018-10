A equipe do Grêmio entra em campo na noite desta terça-feira (2) para defender a vaga para as semifinais da Taça Libertadores da América, contra o Atlético Tucumán. A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e promete casa cheia para empurrar clube gaúcho em busca da classificação.

Na partida de ida, na Argentina, o tricolor gaúcho venceu por 2 a 0 e precisa apenas de um empate para passar de fase. O Grêmio pode perder até por um gol de diferença que consegue classificar.

Já o Atlético Tucumán precisa vencer por três gols de diferença. Como na Libertadores, o gol qualificado (marcado fora de casa) é critério de desempate, caso o Tucumán vença por dois gols de diferença, mas o número de gols marcados for superior a dois gols (Ex. 3 a 1, 4 a 2, etc.), o clube da Argentina conquista a vaga.

O único resultado que pode levar para uma decisão nas penalidades máximas é uma vitória por 2 a 0 para o Atlético Tucumán.

Quem passar para as semifinais espera o classificado entre o confronto argentino de Independiente e River Plate.