O Grêmio goleou por 4 a 0 o Atlético Tucumán, na noite de terça-feira (2), em Porto Alegre, garantindo sua classificação para as semifinais da Taça Libertadores da América.

Quem abriu o placar foi o atacante Luan, aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois da bola cruzada na área por Léo Moura, a bola sobrou para Luan, que, quase em cima da linha, mandou a bola para o fundo das redes.

O tricolor gaúcho ampliou sua vantagem aos 43 minutos, ainda da primeira etapa. O goleiro argentino Lucchetti derrubou Alisson dentro da área, e o árbitro da partida, o chileno Roberto Tobar marcou o pênalti. Após consultar o Árbitro de Vídeo (VAR), Lucchetti foi expulso, tendo que ser substituído. Cícero cobrou e marcou o segundo gol gremista.

No segundo tempo, o goleiro argentino, que entrou no lugar do titular expulso, marcou contra para Grêmio, aos sete minutos. O placar foi fechado com outro gol de pênalti, após Cabral derrubar Douglas na área. Jael cobrou e marcou o quarto gol do Grêmio na partida.

O adversário do Grêmio nas semifinais será o River Plate, que venceu o Independiente por 3 a 1, no estádio Monumental de Núñez, na noite de ontem.