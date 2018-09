O Grêmio irá jogar na noite desta terça-feira (18) a partida de ida, válida pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, no estádio Monumental José Fierro, em San Miguel de Tucumán, na Argentina.

O tricolor gaúcho está desde domingo (16) na cidade argentina. A vitória sobre o Paraná, com reservas, no sábado (15), por 2 a 0, serviu de aperitivo para Renato Portaluppi definir o substituto dos centroavantes Jael e André, lesionados. Se vencer, o Grêmio quebra uma invencibilidade de 11 jogos do Atlético no Estádio Monumental José Fierro.

A divulgação da equipe que vai a campo acontecerá apenas minutos antes da partida. A dúvida fica por conta do comando de ataque. Sem Jael e André, Renato tem várias alternativas. No lugar de Léo Moura, que nem viajou para Tucumán, Renato já confirmou Leonardo Gomes.

Que apita o jogo é colombiano Wilmar Roldán, auxiliado por Cristian De La Cruz e Jhon Alexander León, também colombianos. Júlio Bascuñan, do Chile, será o responsável pelo árbitro de vídeo.