O Grêmio trouxe da Argentina uma boa vantagem no duelo contra o River Prate, o 1 a 0 possibilita que o time gaúcho possa empatar com a equipe Argentina que conquista a vaga para a final da Libertadores.

O maior objetivo do Grêmio na temporada é o tetra da Libertadores. Caso avance para a final, o time pode atingir outras marcas na competição. Caso o River devolva o placar da primeira partida, a decisão da vaga será nos pênaltis. Os argentinos se classificam com vitória por dois ou mais gols, ou até um gol de diferença, desde que marquem duas vezes ou mais.

O tricolor gaúcho pode ser o primeiro clube a chegar a duas finais seguidas na década. Desde que o São Paulo disputou duas finais seguidas nos anos de 2005 e 2006, nenhum outro clube conseguiu tal façanha na Libertadores.

O time pode igualar o São Paulo como maior finalista entre os clubes brasileiros, o tricolor paulista já chegou a seis decisões, com três títulos conquistados, enquanto o gaúcho soma cinco e a mesma quantidade de taças erguidas.

Ele ainda pode ter a façanha de eliminar três argentinos em mata-matas na mesma Libertadores e assim se tornar o primeiro clube da história da competição a realizar esse feito.

O clube pode manter a invencibilidade contra o River na Libertadores, caso vencer ou empatar na Arena esta noite, serão quatro jogos sem derrotas para os milionários na competição.

O Grêmio ainda pode superar a sequência do time de Felipão em mata-matas seguidos. Se chegar à final, atingirá oito confrontos seguidos em jogos de ida e volta. Acumula os quatro do ano passado, até ser campeão sobre o Lanús, e mais três em 2018. A possível presença na decisão lhe daria o oitavo embate.

Entre 1995 e 1996, com Luiz Felipe Scolari no comando, o Tricolor foi campeão no primeiro ano, passando por quatro mata-matas, mas falhou na semifinal do segundo. Ou seja, chegou aos mesmos sete duelos seguidos desta temporada.

E o mais importante é a possibilidade de ser o maior campeão entre brasileiros, com a conquista do ano passado havia igualado o São Paulo e Santos com a maior quantidade de títulos da Libertadores entre os times brasileiros, o tricampeão Grêmio manterá viva a esperança de se isolar à frente dos compatriotas. Em caso de disputa da final, terá a chance de ser tetra da competição contra Palmeiras ou Boca Juniors.