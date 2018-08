Na noite de terça-feira (28), o Grêmio se classificou para as quartas de final da Taça Libertadores da América.

O clube brasileiro recebeu o Estudiantes em Porto Alegre. Com mais de 48 mil presentes, a arena do tricolor gaúcho se tornou um verdadeiro caldeirão para empurrar a equipe.

Everton “Cebolinha” abriu o placar para o Grêmio, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Aos oito, Rodríguez deslocou Grohe e empatou a partida. O gol da vitória saiu só no fim do segundo tempo, os 47 minutos. Alisson completou de cabeça cobrança de falta de Luan para fazer 2 a 1 e levar a decisão para as penalidades.

Nos pênaltis, o Grêmio foi perfeito, acertando todas as cinco cobranças. O zagueiro argentino Campi chutou para fora, garantindo a classificação do imortal por 5 a 3 nas penalidades.

Na próxima fase, o adversário do Grêmio será mais um clube argentino: o Atlético Tucumán, que passou pelo Atlético Nacional, da Colômbia. A primeira partida será disputada na Argentina.