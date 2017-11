Grêmio vence o primeiro duelo final da Libertadores

O Grêmio venceu por 1 a 0 o Lanús na quarta-feira (22) na primeira etapa Final da libertadores, o jogo foi no estádio do Grêmio em Porto Alegre, Agora o Tricolor Gaucho viaja com vantagem para a decisão da próxima semana em Buenos Aires.

Em um primeiro tempo bastante sóbrio e com bola dividida, Lanús teve obteve melhores chances de abrir o placar, com um remate de Jose Sand e uma cabeçada de Braghieri, mas as mãos do goleiro do Grêmio, Marcelo Grohe, impediram a festa argentina.

Grêmio veio com pressão, mas encontrou-se com uma forte defesa 'granate', onde prevaleceu o timing tático, sem chances de ousadas driblagens dos talentosos.

Não podendo mudar a igualdade, o tricolor com teimosia levantou os decibéis antes de terminar o primeiro tempo, mas as tentativas foram insuficientes diante do excelente trabalho da zona posterior da visita, que manteve 0-0 antes dos ataques do time "gaúcho".

No segundo tempo, a equipe argentina sentiu o rigor dos locais, que chegaram ofuscados na área de perigo, em busca do gol.

Sem uma clareza de jogo, mas com o domínio da bola, Grêmio se dobrava na área rival para derrubar a armadura de Lanús, que em momentos lançava passes para Alejandro Silva e Lautaro Acosta, exaustos no final dos 90'.

O tricolor encontrou um instante de descuido da equipe argentina, que foi sentenciado por Cicero, jogador que entrou ao campo aos 83', levantando gritos de júbilo de todo o Estádio Arena.

O gol foi um alívio para os nervos do local, que não deixou de avançar na primeira final diante dos seus fiéis torcedores, sabendo do difícil duelo de revanche em sete dias, no Fortaleza de Lanús, em Buenos Aires.

O triunfo serve como um incentivo para o bicampeão da Libertadores de 1983 e 1995, que tentará superar a força e a história atual de Lanús, que veio a esta instância superando marcadores adversos.