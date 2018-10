O tricolor gaúcho abriu vantagem e pode se classificar com um empate para a grande final da Libertadores

O Grêmio venceu o River Plate por 1 a 0, na noite de terça-feira (23), dentro do Monumental de Núñez com mais de 60 mil torcedores, em Buenos Aires, na Argentina e abriu vantagem para a conquista de uma das vagas para a grande decisão da Taça Libertadores da América.

O único gol da partida foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo, após Alisson cobrar escanteio, o volante Michel ganhou dos zagueiros argentinos e mandou a bola para o fundo das redes.

Para garantir a classificação, o clube gaúcho precisa apenas de um empate ou qualquer vitória que já conquista a vaga. Já o River Plate precisa vencer o jogo de volta por mais de dois gols de diferença. Caso vença por um gol de diferença, mas a quantidade de gols marcados for superior a dois gols, o River conquista a vaga pelo critério do gol qualificado. O único resultado que leva a decisão para as penalidades máximas é de 1 a 0 favorável ao clube argentino.

A partida que decide a vaga será na próxima terça-feira (30), às 20h45 (horário de MS), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.