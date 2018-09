O Grêmio venceu, na noite de terça-feira (18) o Atlético Tuctmán por 2 a 0 e abriu vantagem para a classificação para as semifinais da Taça Libertadores da América. A partida foi no estádio Monumental José Fierro, na Argentina.

Quem abriu o placar foi Alisson, aos 34 minutos do primeiro tempo. Cícero encontrou o atacante gremista dentro da área, que chutou forte, sem chance para o goleiro Luchetti.

O árbitro de vídeo foi acionado aos 45 minutos da primeira etapa. Gervasio Núñez pisou nas costas de Alisson, que após consultar o VAR, o árbitro colombiano Wilmar Roldán, cancelou o cartão amarelo e expulsou o jogador argentino.

No segundo tempo, Everton Cebolinha marcou o segundo, aos nove minutos. Alisson cruzou para o Cebolinha, que se aproveitou do erro de San Román e mandou a bola para o fundo do gol.

Everton ainda poderia aumentar a vantagem, quando recebeu um belo passe de Pepê, e cara a cara com o goleiro, chutou a bola para fora.

O jogo terminou com a vitória gremista por 2 a 0. A partida de volta será dia 2 de outubro, às 20h45 (horário de MS) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.